Под Воронежем бомбардировщики СУ-34 разбомбят «противника»

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В Воронежской области проходят летно-тактические учения с участием истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

- Экипажи фронтовых сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 проведут авиационную операцию по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне. Они совершат взлеты с военных аэродромов базирования в Воронежской, Курской и Тверской области под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, проведут разведку боем и поразят наземные цели, обозначавшие укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника, - сообщили в пресс-службе ЗВО. - Фугасные бомбы ФАБ-210 и ФАБ-500 сбросят в ночных условиях. В учениях примут участие около 20 экипажей.

Провели трехдневные учения и военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа - на воронежском полигоне «Криница».

- По пути следования маршрута боевой техники и личного состава военнослужащие обеспечили инженерную разведку при помощи переносных индукционных миноискателей ИМП-С2 и миноискателей глубинных МГ-1И, организовали проходы через завалы, насыпи и сложные заграждения условного противника, а также навели мосты через водное препятствие с использованием понтонно-мостового парка ПМП, - отметили в пресс-службе ЗВО. - Также военные инженеры испытали себя в условиях боя, максимального приближенного к реальному. Отработали отражение нападения условной группы диверсантов на колонну боевой техники и зачистку укрепления «противника» в населенном пункте.

Всего в тактико-специальных учениях приняли участие болеее 400 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.