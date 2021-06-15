В усадьбе Веневитиновых под Воронежем показывают кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее-усадьбе Веневитинова открылась выставка «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Заведующий научным отделом музея-усадьбы Виктор Коровин отметил, что кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.