Платоновскую премию в Воронеже вручили композитору Леониду Десятникову

Леонид Десятников, фото www.govvrn.ru

14 июня в Воронеже прошло вручение Платоновской премии. Награду на 11-м форуме искусств получил композитор Леонид Десятников - «за выдающиеся достижения в развитии музыкальных традиций и творческую смелость». В денежном выражении она составляет миллион рублей.

- Рад поздравить с получением премии талантливого композитора, говорящего со слушателями на языке музыки, непростом, но доступном всем нам. Вручение Платоновской премии - это кульминация фестиваля. Мы уже имели возможность прикоснуться к целому ряду великолепных событий, почувствовать ту самую палитру красок, благодаря которой появляется очередная, уже одиннадцатая по счету, картина Платоновского фестиваля искусств, - сказал на церемонии заместитель председателя правительства области Олег Мосолов.

После церемонии в Камерном театре прошел творческий вечер маэстро. В нем приняли участие пианист Алексей Гориболь и тенор Тарас Присяжнюк.

Леонид Десятников в 2003-м стал лауреатом Госпремии РФ, в 2009-2010-х работал музыкальным руководителем Большого театра России. В его творческой копилке опера «Дети Розенталя», камерная опера «Бедная Лиза», балеты «Утраченные иллюзии» и «Opera», кантата на стихи Державина «Дар», вокальный цикл на стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова«Любовь и жизнь поэта», симфония для хора The Rite of Winter. Автор музыки к фильмам «Закат», «Прикосновение», «Затерянный в Сибири», «Подмосковные вечера», «Серп и молот», «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Москва», «Пленный», «Мишень», «Ван Гоги».

Напомним, Платоновскую премию в области литературы и искусства вручают на Платоновфесте с 2011 года. За десять лет существования форума искусств награду уже получили писатели Борис Екимов, Андрей Битов, Алексей Иванов, дирижер Михаил Плетнев, мультипликатор Александр Петров, театральный художник Эдуард Кочергин, кинорежиссер Александр Сокуров, театральные режиссеры Лев Додин, Анатолий Васильев, актриса Алла Демидова, а также худрук Платоновфеста Михаил Бычков.