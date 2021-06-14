Тысячам воронежцев вернули воду после устранения коммунальной аварии

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В дома Коминтерновского района спустя сутки вернули воду. С 18:30 понедельника началось заполнение труб в квартале, ограниченном улицами Хольузнова, Солнечная, проспект Труда, Текстильщиков и Электросигнальная. Об этом 14 июня, сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж».

– Нештатная ситуация произошла на водоводе на улице Товарищеская, 81. Стальная труба большого диаметра залегает на глубине трёх метров. Причиной её повреждения стала трещина длиной в метр. Герметичность трубопровода восстановили с использованием сварки, что повлияло на продолжительность работ. Ремонт осложнялся близостью сопутствующих коммуникаций и обрушениями влажного грунта, – рассказали в пресс-службе водоканала.