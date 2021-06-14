В Воронеже мотоциклист сбил пешехода на Московском проспекте

Авария произошла 14 июня примерно в 2:10 в Воронеже у дома № 145 Б по Московскому проспекту. Мотоциклист сначала опрокинулся на своем байке, а затем сбил пешехода. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 25-летний местный житель, управляя мотоциклом «Судзуки GSX», двигаясь по Московскому проспекту в строну бульвара Победы, опрокинулся и влетел в переходившего дорогу по ходу движения транспортного средства 43-летнего мужчину. С телесными повреждениями различной степени тяжести пешеход госпитализирован в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.