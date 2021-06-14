Коммунальщики пообещали дать воду в дома Северного района вечером

Фото - РВК-Воронеж

Специалисты «РВК- Воронеж» продолжают устранять аварию на водоводе на улице Товарищеская, 81. Сейчас ведется разборка котлована. Об этом рассказали в компании днем, 14 июня.

Труба находится на глубине трех метров. Достали и вывезли уже 30 тонн грунта. В работе задействована большая бригада водопроводчиков и 7 единиц техники.

Напомним, ЧП случилось вчера, 13 июня, вечером. Ночью велись работы по откачке воды. Поскольку диаметр трубы большой, была необходима серьезная подготовка.

Специалисты обещают дать воду в дома сегодня вечером.