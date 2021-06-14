Невозможно сдержать слез: воронежцам показали необычного Платонова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Многие считают произведения Платонова не сценичными. Другие в это время экспериментируют с поиском вариантов и находят. Такой необычный спектакль привез на 11-й Платоновский фестиваль Новокузнецкий драматический театр. Его эскиз родился во время театральной лаборатории «Электрификация», которая прошла под руководством Александра Вислова в январе 2021-го. За него проголосовало самое большое число зрителей, в итоге эскизные наработки превратили в полноценный спектакль. Режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров (номинанты на «Золотую маску» за «5 mm/h») соединили в постановке «Корова» одноименный рассказ Платонова и его письма к жене.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле нет шаблонных постановочных «гвоздей»: в нем задействована реальная семья и спектакль идет в трех «плоскостях». Отец читает письма писателя (спиной к зрителям, чтобы не отвлекать от личности Платонова), мать и сын «рассказывают» про корову, на видео «играет» сама корова.

Как рассказали артисты, рассказ и письма объединяет ощущение горя от утраты: в рассказе – у коровы отбирают теленка, чтобы пустить на мясо, Вася переживает потерю животного, в письмах – Платонов страдает от потери сына. Несмотря на статичность постановки, артисты добиваются главного – не просто передают дух Платонова, но и затрагивают струны души настолько, что зрители не могут сдержать слез.