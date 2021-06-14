170 человек заболели коронавирусом в Воронежской области 14 июня

фото из архива КП Фото: из архива "КП"

По данным на 14 июня 2021 года в Воронежской области количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 87 027. За минувшие сутки еще 170 воронежцев заболели ковидом. Выздоровели за этот период 165 человек, а всего с начала пандемии – 82 404.Об этом сообщил днем региональный оперштаб.

Смертельных случаев от коронавируса за сутки не зарегистрировано. С момента появления новой инфекции в Воронежской области умерли 3619 человек.

В регионе продолжается вакцинация от этой страшной болезни.