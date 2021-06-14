В Воронеже продолжают устранять аварию, оставившую без воды тысячи человек

В Воронеже продолжают ликвидацию коммунальной аварии, случившейся в воскресенье, 13 июня. Десятки домов в частном секторе Коминтерновского района, на пересечении улиц Товарищеской и Остроухова, остаются без воды. Авария случилась на водоводе в 700 мм, сообщили в "РВК-Воронеж".

Работы начали ночью. Чтобы вода не хлестала по улице рекой, ее подачу приостановили. В зону отключения попал квартал, ограниченный улицами Новгородская-Хользунова-Киевская-45 Стрелковой Дивизии. Вырвавшийся из прорвавшейся трубы поток затопил узкую проезжую часть. Местные жители заявили, что начало подмывать находящийся рядом с местом ЧП дом.

В квартале,ограниченном улицами Хользунова-Солнечная-пр-т Труда-Текстильщиков-Электросигнальная, обрганизован подвоз воды по адресам: Хользунова, 107. Остроухова, 3.