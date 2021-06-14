В каких домах в Воронеже отключат горячую воду с 15 по 20 июня

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Из-за ремонта планово каждую неделю отключают ряд многоэтажек от горячей воды. Рассказываем, жители каких домов будут испытывать неудобства с с 15 по 20 июня. В списке дома, расположенные в разных районах областного центра. Как правило, воду придется подогревать не более двух недель.

Железнодорожный район

С 15 по 17 июня

улица Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

улица Ленинский проспект, 223, 227;

улица Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

улица Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

улица Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

улица Суворова, 116, 116а.

С 15 по 28 июня

улица Конституции, 135а, 139, 141а;

улица Липецкая, 108а, 108б, 124.

Левобережный район

С 15 по 22 июня

улица Новосибирская, 17, 19;

улица Ростовская, 50/3;

улица Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110, 134, 136а, 136б,

улица Героев Стратосферы, 1,

Ленинский проспект, 10а, 16/2, 32.

С 15 по 28 июня

улица Волгоградская, 3, 5, 7, 33;

улица Димитрова, 102, 137;

улица Обручева, 16;

улица Ржевская, 9, 9а.

Коминтерновский район

С 15 по 25 июня

улица Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51в, 53, 55;

переулок Политехнический, 14.

Центральный район

С 15 по 28 июня

улица Карла Маркса, 31;

улица Кости Стрелюка, 16а;

улица Ломоносова, 114/4, 114/г, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 114/19, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 118;

улица Шишкова, 146б, 146Вв,