В каких домах в Воронеже отключат горячую воду с 15 по 20 июня

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
В Воронеже продолжаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Из-за ремонта планово каждую неделю отключают ряд многоэтажек от горячей воды. Рассказываем, жители каких домов будут испытывать неудобства с с 15 по 20 июня. В списке дома, расположенные в разных районах областного центра. Как правило, воду придется подогревать не более двух недель.
Железнодорожный район
С 15 по 17 июня
улица Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
улица Ленинский проспект, 223, 227;
улица Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;
улица Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
улица Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;
улица Суворова, 116, 116а.
С 15 по 28 июня
улица Конституции, 135а, 139, 141а;
улица Липецкая, 108а, 108б, 124.
Левобережный район
С 15 по 22 июня
улица Новосибирская, 17, 19;
улица Ростовская, 50/3;
улица Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110, 134, 136а, 136б,
улица Героев Стратосферы, 1,
Ленинский проспект, 10а, 16/2, 32.
С 15 по 28 июня
улица Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
улица Димитрова, 102, 137;
улица Обручева, 16;
улица Ржевская, 9, 9а.
Коминтерновский район
С 15 по 25 июня
улица Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51в, 53, 55;
переулок Политехнический, 14.
Центральный район
С 15 по 28 июня
улица Карла Маркса, 31;
улица Кости Стрелюка, 16а;
улица Ломоносова, 114/4, 114/г, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 114/19, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 118;
улица Шишкова, 146б, 146Вв,