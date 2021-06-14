В Воронеже легковушка после ДТП снесла стену магазина

Фото из группы "Мой и твой Воронеж"

Авария с участием двух легковушек произошла в Воронеже вчера, 13 июня, на улице Грамши. После столкновения Peugeot на перекрестке с Toyota Corolla первая на скорости отлетела к ближайшему магазину и врезалась в стену.По счастью, никто не пострадал.

Авария произошла около десяти часов вечера у дома №63. Об этом сообщили очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж». Удар был такой силы, что стена магазина не выдержала и обрушилась.

По данным полиции, за рулем Рeugeot находился 31-летний мужчина, а Toyota управлял 30-летний водитель. Обошлось без пострадавших.

В данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.