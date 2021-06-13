Под Воронежем при загадочных обстоятельствах пропал мужчина с роскошными усами

Валерия Нагаева ищут уже почти неделю. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поселке Воля Новоусманского района пропал 57-летний Валерий Нагаев. Мужчина уехал из дома на машине, а вернулся без нее. Она то ли сломалась, то ли застряла. 7 июня он пошел ее выручать. И не вернулся, на телефонные звонки отвечать тоже перестал.

Приметы Валерия Нагаева: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза, большие усы. Был одет в черно-синюю рубашку в клетку, серые шорты, обут в черные шлепанцы. Может передвигаться на серебристой «Тойоте Ярис».

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Валерий, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, также разыскивают 32-летнюю Елену Калинину, ушедшую из дома 10 апреля и с тех пор не дающую о себе знать.