В Воронежской области водителя, разбившего «Рено», взятый по каршерингу, оштрафовали на 378 тысяч

После подсчета всех расходов сумма, которую должен будет компенсировать попавший в ДТП водитель, оказалась весьма немалой. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Новохоперском районном суде приняли решение о взыскании ущерба с водителя, разбившего «Рено», взятое по каршерингу. Он столкнулся с «ВАЗом». Машина, взятая в аренду, была застрахована.

Видимо, «Рено» было разбито основательно. Женщина, которой принадлежала машина, обратилась в суд с иском на возмещение денег, ушедших на ремонт, на 348 тысяч рублей, утрату товарной стоимости на 22 962 руб., расходов на оплату оценки на 5 200 руб. и госпошлины на 6 918 руб.

В итоге суд признал требования владелицы «Рено» справедливыми. Водитель, попавший в ДТП, обязан будет заплатить ей в общей сложности 378,7 тысяч рублей.