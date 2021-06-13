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Происшествия13 июня 2021 18:10

В Воронеже прорвавшаяся труба водопровода затопила улицу и подмывает дом

Местные жители жалуются, что к ним долго не ехала аварийная бригада
Олег КУЗНЕЦОВ
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Место аварии.

Место аварии.

Фото: "Типичный Воронеж".

В воскресенье, 13 июня, в частном секторе Коминтерновского района, на пересечении улиц Товарищеской и Остроухова, случилась авария на водопроводе. Вырвавшийся из прорвавшейся трубы поток затопил узкую проезжую часть. Местные жители заявили, что начало подмывать находящийся рядом с местом ЧП дом. А также, что, как минимум, полтора часа не могут дождаться аварийную бригаду.

В мэрии пояснили, что участок обслуживает «РВК-Воронеж». В этой крупной коммунальной организации дали такой комментарий:

- Заявка об утечке в районе улицы Остроухова поступила в диспетчерскую службу, в ближайшее время на место аварии направится бригада для обследования сетей.