В Воронеже свет в почти тысяче домах может появиться только после выходных

При свечах жители трех садоводческих товариществ вынуждены будут сидеть, как минимум, еще два вечера. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стала известна причина отключения света в трех садоводческих товариществах Левобережного района. Оказалось, что там поврежден кабель на территории, принадлежащей СНТ ВАСО. А там ремонтом света занимаются специалисты лаборатории ВАСО. У них выходные. А потому они могут приступить к работе только во вторник, 15 июня, после окончания праздничных дней.

Напомним, электричество погасло в садоводческих товариществах ВАСО, «Кировец» и «Горняк» около пяти часов вечера в субботу, 12 июня. Летом там многие живут на дачах постоянно, в холодильниках уже начали портиться продукты. Люди жалуются, что свет в этих СНТ отключают часто. И не исключают, что из-за последнего случая их терпение лопнет, и они обратятся в прокуратуру.