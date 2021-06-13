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Общество13 июня 2021 17:45

В Воронеже свет в почти тысяче домах может появиться только после выходных

Поврежден кабель
Олег КУЗНЕЦОВ
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При свечах жители трех садоводческих товариществ вынуждены будут сидеть, как минимум, еще два вечера.

При свечах жители трех садоводческих товариществ вынуждены будут сидеть, как минимум, еще два вечера.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стала известна причина отключения света в трех садоводческих товариществах Левобережного района. Оказалось, что там поврежден кабель на территории, принадлежащей СНТ ВАСО. А там ремонтом света занимаются специалисты лаборатории ВАСО. У них выходные. А потому они могут приступить к работе только во вторник, 15 июня, после окончания праздничных дней.

Напомним, электричество погасло в садоводческих товариществах ВАСО, «Кировец» и «Горняк» около пяти часов вечера в субботу, 12 июня. Летом там многие живут на дачах постоянно, в холодильниках уже начали портиться продукты. Люди жалуются, что свет в этих СНТ отключают часто. И не исключают, что из-за последнего случая их терпение лопнет, и они обратятся в прокуратуру.