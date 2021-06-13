В Воронежской области столкнулись «Тойота» и «Лада»: ранены две женщины

Двух женщин на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 13 июня, в 11.50 в Павловском районе случилось ДТП, в котором пострадали две женщины.

По данным полиции, 36-летний водитель «Лады», прописанный в Верхнемамонском районе, выехал на встречную полосу, где в это время двигалась навстречу ему «Тойота Ярис», которой управляла 63-летняя женщина. Оба водителя пытались уйти от столкновения, но в итоге все же врезались друг в друга уже на обочине.

В аварии получила ранения автоледи, рулившая «Тойотой», и 35-летняя пассажирка «Лады» - обе жительницы Павловского района. Их отвезли в больницу. Водителю «Лады», по предварительным данным, медицинская помощь не потребовалась.