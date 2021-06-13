В Воронеже появился собачий киллер-неудачник

Мужчину, стрелявшего в собак, разыскивают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Сухумской микрорайона Сомово объявился охотник на собак. По сообщению местного жителя, мужчина в белой машине 2 июня выстрелил в его пса. Собака не вела себя агрессивно. Более того, пуля могла срикошетить в детей, гулявших рядом.

Мужчина поехал с раненым псом к ветеринару. Оказалось, что пуля прошла вскользь и только рассекла шкуру собаки. Владелец пса опасается, что, судя по всему, неадекватный незнакомец может перейти к стрельбе по людям. Он подал заявление в полицию.

А 4 июня ненавистник собак снова дал о себе знать. Примерно в том же месте он выстрелил дробью по дворняжке. Собака тоже осталась жива.

Полицейские проверяют информацию по обеим эпизодам стрельбы. Есть шанс, что они могут возбудить уголовное дело по статье о живодерстве.

Напомним, в центре Воронежа 12 июня произошло прямо противоположное ЧП. Там пьяный дебошир натравливал овчарку на прохожих. Чтобы его обезвредить, пришлось вызывать Росгвардию.