В центре Воронежа на видео попало задержание пьяного дебошира с овчаркой росгвардейцами

Момент задержания дебошира. Фото: кадр с видео

В субботу, 12 июня, у киосков быстрого питания на улице Сакко и Ванцетти, что недалеко от Большой Манежной, случилось ЧП.

Пьяный мужчина с овчаркой и своей подругой развлекался тем, что натравливал на прохожих собаку, сопровождая все это отборным матом. Его пыталась прогнать продавщица одного из киосков, за что получила порцию брани в свой адрес. Женщина в конце концов вызвала Росгвардию, нажав на тревожную кнопку.

Один из очевидцев пьяного дебоша решил проследить за пронюхавшим, что дело пахнет жареным, и решившим уйти хулиганом. Пьяница и его подруга заметили мужчину и стали натравливать на него собаку. К счастью, вскоре подъехала машина Росгвардии.

Выскочили крепкие мужики с автоматами. Однако дебошир был так пьян, что не сразу понял, что к чему. Какое-то время он не реагировал на требования росгвардейцев проследовать за ними для разбирательств. Но ему все же пришлось это сделать. Вот что об инциденте сообщили в региональном управлении Росгвардии:

- 12 июня сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки с сетевого киоска быстрого питания, расположенного на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Степана Разина. К прибывшим росгвардейцам обратилась продавец торговой точки и сообщила, что неизвестный ругался с покупателями и натравливал на них собаку, которая была без намордника. Сотрудники вневедомственной охраны убедили мужчину увести собаку домой и передали его участковому.