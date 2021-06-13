В Воронеже 15-летний подросток угнал машину и разобрал ее на запчасти

Полицейские быстро вычислили юного угонщика и задержали его. Фото: из архива «КП»

В Ленинском районе полицейские раскрыли кражу «четверки» у 34-летнего мужчины. Машина, припаркованная возле одной из многоэтажек на улице Краснознаменной, исчезла ночью. Подержанный автомобиль стоил примерно 35 тысяч рублей. Угонщиком оказался 15-летний подросток.

Школьника задержали по подозрению в краже. А в отделе полиции он рассказал, как было дело. Оказалось, что подросток залез в незапертую пассажирскую дверь, запустил двигатель, замкнув провода, и отправился кататься по городу. На следующий день он разобрал угнанный автомобиль на запчасти и сдал их в пункт приема металла. А деньги потратил на себя.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда подростка отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.