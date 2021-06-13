Парадокс: в Воронеже северный ветер принесет с собой жару

Наконец-то пришло время позагорать. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни. В Воронеж приходит жара.

- Задержавшийся у нас надолго циклон постепенно уходит. И на следующей неделе температура днем уже будет приближаться к 30 градусам. Причем дождей на этот раз не предвидится, разве что в один из дней будущей недели, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Погода, как говорится, выравнивается. Раньше температура была ниже климатической нормы, теперь же она может быть даже чуть выше. В целом же погода в июне, как мы сообщали ранее, будет вполне обычной для первого месяца лета.

В понедельник, 14 июня, ночью метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду при +16 градусах. Днем температура поднимется до +28. На солнце временами будут набегать облака.

В ночь на вторник, 15 июня, подует северный ветер. Но температура будет почти той же, что и сутки назад - +15. Луна то выглянет из-за облаков, то вновь в них скроется. Днем ветер изменится на северо-западный. Снова синоптики обещают жару – до +27. Тучи иногда будут набегать на солнце.

В среду, 16 июня, вновь при переменной облачности температура будет держаться в районе +16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +27, возможен небольшой дождь.

В ночь на четверг, 17 июня, луна будет иногда пробиваться сквозь облака, метеорологи прогнозируют +15 градусов. Днем жара немного спадет – до +24. Солнце порой будет прятаться за облака.