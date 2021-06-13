В Воронеже в аварии с двумя иномарками пострадала 11-месячная девочка

На улице Дубровина в аварию попали сразу четыре машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 июня, в 16.30 у дома № 26 на улице Дубровина Левобережного района произошла авария.

21-летний водитель «Тойоты Авентис», ехавший со стороны улицы Лызлова в направлении Чебышева, врезался в двигавшийся впереди «Киа Церато», которым управлял 31-летний воронежец. Корейская иномарка после этого врезалась в «Рено-Логан», которым рулил 63-летний мужчина. Французская иномарка также ехала впереди «Киа». Завершился «паровозик» ударом «Рено» об «Опель Зафиру». Им управлял 49-летний мужчина.

В аварии пострадала 11-месячная девочка, ехавшая в «Киа Церато». Малышку отвезли в больницу. После оказания первой помощи ее отпустили домой.

Напомним, в тот же день около 12 часов на улице Донской «БМВ», поворачивая налево, не уступил дорогу «Хендай Гетц». Машины столкнулись. В аварии пострадала трехлетняя девочка, ехавшая в корейской иномарке. Ее также отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.