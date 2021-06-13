Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев завел аккаунты в соцсетях

Так выглядит страница Алексея Гордеева ВКонтакте. Фото: принтскрин со страницы Алексея Гордеев ВКонтакте.

В ногу со временем решил идти экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Он создал аккаунты сразу в трех соцсетях: ВКонтакте, Инстаграме и Одноклассниках. В первом сообщении Гордеев, пользуясь случаем, поздравил всех с Днем России.

Ранее Александр Гусев, работавший в пору губернаторства Гордеева мэром, тоже завел аккаунты в нескольких соцсетях. В этом он бывшего шефа опередил.

Надо сказать, что личными излияниями крупные политические фигуры в соцсетях, как правило, не делятся. Посты большей частью тесно связаны с их работой. Эксперты, в частности, связывают активность Алексея Гордеева, в том числе в соцсетях, а также его частые визиты в Воронежскую область в последнее время, со скорыми выборами в Государственную Думу. В ней Гордеев, напомним, сейчас занимает пост заместителя председателя.