В Воронеже столкнулись две иномарки: пострадала трехлетняя девочка

Малышку на скорой отвезли в больницу. После оказания первой помощи ее отпустили домой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около полудня в субботу, 12 июня, у дома № 39 на улице Донской Коминтерновского района случилась авария.

25-летний водитель «БМВ», поворачивая налево, не уступил дорогу «Хендай Гетц», которым рулила 29-летняя девушка. Машины столкнулись. В аварии пострадала трехлетняя девочка, ехавшая в корейской иномарке. Ребенка отвезли в больницу, но вскоре после оказания первой помощи отпустили. Водители серьезных травм не получили.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.