Воронежцы могут бесплатно доехать на опен-эйр в Белый колодец

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 июня в меловом карьере «Белый колодец» пройдет опен-эйр Платоновского фестиваля - концерт «Музыка мира». Проект объединит выступления трех групп: Ethno Jazz Orchestra из Сербии, Марина Сатти из Греции и Zventa Sventana из России с зажигательными треками в стиле русского фолка.

Организаторы рекомендуюм взять с собой пледы и коврики, чтобы удобно расположиться на пляже, а также дождевики на случай дождя.

Зрители смогут бесплатно доехать до Белого колодца и обратно на фестивальных автобусах. Транспорт отправится в Белый колодец с остановки «ТЮЗ» (около памятника жертвам белого террора) в 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40. Обратно автобусы отправятся со стоянки в 20.30, 21.30, 21.45, 22.10.

Для личного автотранспорта будет организована бесплатная стоянка.