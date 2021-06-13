В Воронеже собираются открыть филиал московского театра «Школа современной пьесы»

Иосиф Райхельгауз Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несколько дней в Воронеже гастролирует театр «Школа современной пьесы» - труппа привезла на 11-й Платоновский фестиваль спектакли «Все тут» и «Фаина.Эшелон». Худрук театра Иосиф Райхельгауз остался в восторге от Воронежа.

- Наша труппа потрясена встречей с вашим городом. Нравится, как нас принимают - и зрители, и организаторы! Я здесь всего три дня, а как будто уже три года живу! Нам памятники показывают, водят с экскурсиями, вчера были во дворце Ольденбургских - ходил как в лучших замках Европы! - поделился Иосиф Райхельгауз. - И я не могу не поделиться новостью: Михаил Носырев предложил открыть в Воронеже филиал «Школы современной пьесы». И мы счастливы будем, если все воплотиться - власти предварительно дали согласие. У нас был филиал в Берлине, мы за 14 месяцев отыграли там весь репертуар. Проект закрылся из-за пандемии. Потом Владимир Жириновский сказал, мол, что по Берлинам, вот во Владимирской области откройте - мы открыли. И в Воронеже откроем с удовольствием – тут ночь ехать или час лететь-то всего.