В Воронеже открывается выставка самоваров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 июня в Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) откроется выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцы увидят часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представит 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

С 18 июня посетить экспозицию можно со среды по воскресенье - в 12.00, 14.00 и 16.00. Понедельник и вторник - выходные дни. Выставка продлится до конца 2021 года.