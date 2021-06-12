Несколько поколений воронежцев оценили, насколько они бескорыстны

Типичные черты нынешнего поколения воронежцев попытались выявить специалисты института общественного мнения «Квалитас» с помощью самих же горожан. Для этого социологи выделили три поколения. От 18 до 29 лет - самое младшее. Среднее - от 30 до 49 лет. И старшее - от 50 лет.

Специалисты спросили у представителей этих «групп», насколько такое понятие, как «бескорыстие», соответствует им? Большинство (62%) представителей «младшего» поколения не соотносят своих ровесников с этим качеством. И только 38% уверены, что их поколение довольно бескорыстно. Представители «среднего» поколения также больше склонны к ответу нет (57%), чем да (43%). И только люди «старшего» поколения (82%) считают, что им свойственно бескорыстие.

Но присуща ли именно корысть? Люди из «младшей» группы (53%), скорее, уверены, что «да». За «нет» - 47%. Из «среднего» поколения: «да» ответили 49%, «нет» ответили 51%. А вот из «старшего»: сказали «да» только 22%, а «нет» - 78%.