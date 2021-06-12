Патриотическими акциями, флешмобами и спортивными турнирами воронежские единороссы отметили День России

В Левобережном районе Воронежа, на Спортивной Набережной состоялся большой праздник, посвящённый Дню России

Активисты «Единой России» вместе со сторонниками партии, волонтерами и общественниками организовали в регионе праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В Россошанском районе местные единороссы по традиции к большому государственному празднику приурочили торжественное вручение первых паспортов юным жителям района. Как отметилглава администрации Россошанского муниципального района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Мишанков, с этого дня у ребят появляются не только новые права, права взрослого человека, но и обязанности перед обществом и государством:«Мы надеемся, что каждый из них станет достойным гражданином России». Также в районе наградилижителей, которые внесли большой личный вклад в развитие своей малой родины и всего Отечества.Согласно решению регионального Совета ветеранов, звание «Почетный ветеран Воронежской области» с вручением соответствующего знака присвоено Татьяне Судьиной и Вере Филатовой.

При поддержке депутата Воронежской областной Думы, члена фракции «Единой России» Кристины Кулешовой в Государственном университете инженерных технологий провели интеллектуальную игру, посвящённую празднику День России. Участие в ней приняли порядка 70 студентов.«Участники оперативно ответили на вопросы 6 туров, вспомнили забытые, но важные даты и факты из истории нашей страны»,- рассказала Кристина Кулешова.

Команда-победитель была награждена ценными призами, а каждый участник получил сертификат.

В Левобережном районе Воронежа, на Спортивной Набережнойсостоялся большой праздник, посвящённый Дню России, который помог организовать депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Евгений Китаев. В числе праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате, здесь провели концерт, открыли площадки с мастер-классами для детей и взрослых, и организовали театрализованное представление с сюжетами из истории Отечества.Евгений Китаев призвал горожан знать и уважать историю России. «Это обязательное условие, чтобы стать настоящим патриотом, и заботиться о процветании своей страны не словом, а делом», - отметил парламентарий.

Национальный праздник отлично сплачивает людей

Воронежская команда «МолодежкиОНФ» отметила День России автомобильным флешмобом. Акция прошла совместно с Федерацией автоспорта. На парковке Сити-парка «Град» автомобили, украшенные триколором, выстроились в слово «Россия».

А в Петропавловском районе ко Дню России местные единороссы организовали футбольный турнир. Участие в нем приняли районные команды «Динамо», «Факел» и команда Старомеловатовского сельского поселения.Для спортсменов и болельщиков были также организованы зоны отдыха и праздничные мероприятия.В завершении турнира победители и участники получили дипломы и памятные подарки от «Единой России».

Спортивную акцию «Сильные люди – сильная Россия» провели в Нововоронеже. Студенты местного политехнического колледжа и ветеранские организации решили продолжить добрую традицию, которая сложилась в городе воронежских атомщиков за последние годы. Молодежь и ветераны провели совместную утреннюю зарядку в честь Дня России под девизом «Сильные люди – сильная Россия!».В этой акции приняли участие и депутаты Нововоронежской городской Думы, члены фракции «Единой России» Валентина Кудрявцева и Людмила Савченко. Они отметили, что такое празднование национального праздника отлично сплачивает людей, объединяя их чувством бодрости и радостным настроением.