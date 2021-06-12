Воронежцы составили из автомобилей слово «Россия» в день страны

Фото: «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

Вечером 11 июня на парковке Сити-парка «Град» воронежские автолюбители составили из своих машин слово «Россия». 12 июня, соответственно в День России, кадр с получившемся наименованием опубликовали в паблике «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

Кроме того, под надписью из трех автомобилей белого, синего и красного цветов выложили небольшой триколор. Отметим, что в акции приняли участие 36 машин, в том числе и довольно габаритная «Газель».

Ранее мы рассказывали, что на рассвете 12 июня в пригороде Воронежа в небо взмыл воздушный шар в форме сердца с прикрепленным триколором площадью 30 квадратных метров.