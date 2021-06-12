Супруги отравились угарным газом в Воронеже

В квартире в одной из многоэтажек на улице Березовая роща в Воронеже обнаружили тела супругов: мужчины 54 лет и женщины 52 лет. ЧП случилось еще вечером 16 мая. По предварительным данным, пара отравилась угарным газом.

В СУ СКР по региону подтвердили «КП-Воронеж», что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В мае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летней женщины от отравления угарным газом – за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.