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Общество12 июня 2021 14:58

В Нововоронеже 18-летнего парня без водительских прав пять раз ловили за рулем автомобиля

Он уже накопил неоплаченных штрафов на 72 тысячи рублей
Олег ИВАНОВ
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Молодой человек три раза привлекался к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные сроки

Молодой человек три раза привлекался к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные сроки

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

18-летнего нововоронежца оштрафовали на 3 суток за управление автомобилем без водительских прав (ст. 20.25 КоАП РФ). Ему придется также заплатить штраф - 20 тысяч рублей - хотя эти деньги он мог бы как раз потратить на обучение и получение желанного документа.

Сотрудники ДПС остановили юного водителя на автомобиле «ВАЗ-2110» в Нововоронеже. В базе данных было указано, что регистрация на автомобиль прекращена, а государственные номера и документы находятся в розыске. А сам водитель не имел права садиться за руль.

Регистрация на этот автомобиль прекращена

Регистрация на этот автомобиль прекращена

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- За вождение без прав он уже 5 раз привлекался к административной ответственности, а также неоднократно за другие правонарушения в сфере дорожного движения, такие как тонированные передние стекла на автомобиле и отсутствие страховки. Молодой человек три раза привлекался к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные сроки. Всего у него имеется неоплаченных штрафов на общую сумму 72 тысячи рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.