После ДТП с двумя погибшими и семью пострадавшими под Воронежем возбудили уголовное дело

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали 40-летнего водителя микроавтобуса «Ситроен» в порядке статьи 91 УПК РФ. Он был за рулем маршрутки №332т, которая забирает пассажиров у остановки «Завод ГОО» в воронежском микрорайоне Машмет и отвозит в Нововоронеж. 11 июня примерно в 16.20 в Каширском районе микроавтобус столкнулся с фурой.

- Следственным отделом ОМВД России по Каширскому району возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю.

Предстоит провести автотехническую, судебную и иные экспертизы, транспортные средства изъяты и приобщены к уголовному делу, устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия.

В салоне автобуса находилось 18 человек. В результате столкновения двое мужчин погибли и семь человек получили ранение.