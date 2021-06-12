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Происшествия12 июня 2021 9:30

В Воронежской области в ДТП погибли родители 7-летней девочки

Ребенка госпитализировали в районную больницу
Олег ИВАНОВ
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ДТП случилось на 70 км автодороги «Воронеж-Тамбов»

ДТП случилось на 70 км автодороги «Воронеж-Тамбов»

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 июня примерно в 22.10 в Панинском районе в автомобили «Киа Рио» врезался грузовик «ЗИЛ-279512».

ДТП случилось на 70 км автодороги «Воронеж-Тамбов». 40-летний водитель иномарки, житель Нижегородской области, выезжал со второстепенной дороги. Почему-то мужчина решил проскочить перед «ЗИЛом». Сидевший за рулем грузовика 49-летний житель Каширского района от столкновения уйти не сумел.

- В результате ДТП погиб водитель «Киа Рио» и его пассажир, 41-летняя жительница Нижегородской области, еще один пассажир, 7-летняя жительница Нижегородской области, госпитализирована в районную больницу. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, как в результате столкновения микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, с фурой, двое мужчин погибли и семь человек получили ранение.