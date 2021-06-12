В Воронежской области в ДТП погибли родители 7-летней девочки

ДТП случилось на 70 км автодороги «Воронеж-Тамбов» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 июня примерно в 22.10 в Панинском районе в автомобили «Киа Рио» врезался грузовик «ЗИЛ-279512».

ДТП случилось на 70 км автодороги «Воронеж-Тамбов». 40-летний водитель иномарки, житель Нижегородской области, выезжал со второстепенной дороги. Почему-то мужчина решил проскочить перед «ЗИЛом». Сидевший за рулем грузовика 49-летний житель Каширского района от столкновения уйти не сумел.

- В результате ДТП погиб водитель «Киа Рио» и его пассажир, 41-летняя жительница Нижегородской области, еще один пассажир, 7-летняя жительница Нижегородской области, госпитализирована в районную больницу. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, как в результате столкновения микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, с фурой, двое мужчин погибли и семь человек получили ранение.