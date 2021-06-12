Водители из Воронежа рассказали, на кого чаще всего ругаются за рулем

93% автолюбителей Воронежской области ругаются за рулем и соответственно только 7% водителей сохраняют спокойствие на дороге. К таким выводам после опроса пришли специалисты автомобильного сайта Дром.

Большинство воронежских автомобилистов (70%) не могут сдержаться при виде действий других водителей. Быть может, это уже стереотип, но респонденты назвали одним из основных раздражающих факторов - поведение на дороге водителей автобусов и такси.

В 36% случаев водители Воронежской области ругаются на пешеходов. Каждый пятый опрошенный проклинает дорожные службы. На мотоциклистов ругаются 25% водителей, а 19% - на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 19% опрошенных. Реже всего автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД - всего в 13% случаях - по крайней мере, так они ответили в опросе.

Примечательно, что Воронежская область вместе с Пермским краем и Ленинградской областью вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.