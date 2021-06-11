Девятилетнего мальчика, которому камнем пробил голову пенсионер на улице Иркутской в Воронеже, госпитализировали в детскую больницу. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения 11 июня.

– Он проходит лечение в одном из профильных отделений больницы. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Напомним, дикий случай произошел 8 июня. Дети играли возле гаражей и потревожили 64-летнего мужчину. Он схватил с земли камень и кинул в сторону ребятишек. Камень попал в голову 9-летнему мальчику. Ребенка отвезли в больницу. Там ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.

Пенсионера аерстовали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.