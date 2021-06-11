Под Воронежем бывший директор детдома, избивавший воспитанников, отделался условным сроком

Мировский детдом. Фото: mirovdd.e-gov36.ru

Суд вынес приговор 52-летнему бывшему директору Мировского детского дома Панинского района, располагающемуся в селе Перелешино. Его обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Напомним, директор за несколько месяцев работы наворотил немало. В апреле 2019 года он приступил к исполнению обязанностей, а уже в начале июня ударил по лицу у ворот детдома 15-летнюю воспитанницу. В конце того же месяца директор врезал кулаками по груди 14-летнему мальчику. Ему не понравилось, как подросток занимается физкультурой.

И это еще не все. В августе того же года руководитель детдома заставил трех воспитанников поработать строителями, а еще одного – пильщиком деревьев, выдавал ему бензопилу. Денег он им за это не платил, о технике безопасности тоже не сильно заботился. Зато получала зарплату, а также надбавки за интенсивность и высокие достижения в труде главный бухгалтер, которую в детдоме никто не видел. Женщина в это время трудилась в Воронеже. Только не главным бухгалтером, а обычным.

Еще одного своего 15-летнего воспитанника директор вывозил на личной машине на свой приусадебный участок в Тульской области. Там подросток работал бесплатно.

Был и такой случай: директор возил воспитанников купаться. Места в машине не хватало, и одного из подростков он запихнул в багажник. Палаточный лагерь в детдоме тоже организовывал «оригинально». Ребят там бросили на произвол судьбы. Пока не наскучило, они жили «дикарями», а потом двое уехали на попутках в Воронеж и там бродяжничали, ночуя в подъездах. А еще проверка показала, что из детдома исчезли пять ноутбуков.

Делом экс-директора (после обнаружения безобразий он подал заявление по собственному желанию) занимались и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Только вот в суде решили, что педагог сурового наказания не заслуживает. За все свои прегрешения получил всего лишь 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком три года. Вину он признал лишь частично. А еще его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также учреждениях образования. Только вот срок запрета всей этой деятельности тоже мал - два года.