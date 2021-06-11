В Воронежской области пропал 57-летний мужчина на Toyota Yaris

Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры начали поиски 57-летнего Валерия Нагаева. Мужчина пропал в поселке Воля Новоусманского района. Последний раз его видели в понедельник 7 июня. Об этом сообщили 11 июня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Известно, что в день исчезновения он уехал на автомобиле Toyota Yaris серебристого цвета.

Из примет: мужчина ростом 160 см, плотного телосложения, у него седые волосы и карие глаза. В момент исчезновения был одет в черно-синюю рубашку в клетку, серые шорты и черные шлепанцы.

Всех, кому известно что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.