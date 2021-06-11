В воронежских маршрутках в День России раздадут ленточки-триколор

Фото предоставила пресс-служба ООО «АТП-1»

В воронежских городских автобусах проведут социальные акции ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба ООО «АТП-1» 11 июня.

Перевозчик присоединился к акции «Ленточка-Триколор», которая проводится Областным молодежным центром. С пассажирами поделятся ленточками цвета государственного флага.

Всего компании передано 5 тысяч лент, которые будут распределены по популярным маршрутам – № 54, 120, 10а, 37,20, 50 и др.

– Мы участвуем в этом мероприятии второй год. Первый опыт показал, что ленты пользуются большой популярностью, особенно у детей и подростков. Поэтому сомнений не оставалось, что и в текущем году акцию необходимо поддержать снова. Общественный транспорт – то место, где воронежцы проводят значительную часть времени, поэтому его можно использовать для продвижения социальных и общественно-важных инициатив, – рассказали в компании.

Кроме того, специально ко дню России на ряде автобусов появились поздравительные баннеры.

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