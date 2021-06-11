На 20-летнего воронежца, избившего чужого ребенка из-за долга, возбудили уголовное дело

Воронежские следователи возбудили уголовное дело за самоуправство с применением насилия на 20-летнего мужчину, избившего ребенка. Инцидент произошел 1 июня на улице Моисеева. Видео, на котором взрослый избивает несовершеннолетнего, слили в сеть 7 июня.

Как выяснили следователи, между 12-летним мальчиком и его 20-летним знакомым произошел словесный конфликт. Мужчина требовал от подростка вернуть долг их общему знакомому. Слов ему показалось недостаточно, он повалил ребенка на землю и стал бить. Мальчику удалось убежать, он рассказал о драке матери. Женщина вместе с подругой вышла на улицу и вступилась за сына.

- В настоящее время следователи допросили всех участников конфликта, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в региональном следственном управлении СК России.