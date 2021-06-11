Реконструкторский фестиваль пройдет под Воронежем 31 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы историко-реконструкторского фестиваля «Русская стена» объявили даты масштабного форума. Он пройдет 31 июля и 1 августа на территории историко-природного парка «Костенки - Борщево - Архангельское». На праздник съедутся более 500 реконструкторов со всей страны.

На фестивале развернутся три больших площадки.

Главной станет «Смутное время - 16-17 век». Здесь покажут быт трех исторических групп: стрельцов, западноевропейских наемников и кочевников. Запланированы мастер-классы: по метанию пик, фехтованию, шитью жемчугом. Можно посидеть у очага в юрте кочевника и поближе познакомиться с бытом народов, населявших наши края в то время.

На площадке «Средневековая Русь» вырастет целый ремесленный город. Гости могут поучаствовать в строительстве дома викингов и посетить турнирное ристалище, где развернется битва между викингами и русами. 1 августа здесь пройдет битва на мягких мячах и женский ирландский футбол.

На площадке «Оборона Костенок» развернутся два лагеря с полевыми укреплениями.

31 июля фестиваль продлится с 11.00 до 18.00, 1 августа с 11.00 до 15.00.