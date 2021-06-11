Воронежский «Факел» продлил контракты с Денисом Шепиловым и Данилой Ермаковым

Денис Шепилов (слева) и Данила Ермаков в новом сезоне продолжат играть за "Факел". Фото: с сайта ФК "Факел"

В четверг, 10 июня, руководители «Факел» продлили контракты с полузащитником Денисом Шепиловым и вратарем Данилой Ермаковым. Об этом сообщили на официальном сайте клуба

В прошедшем сезоне Денис Шепилов сыграл за основной состав ровно столько же матчей, сколько и за «молодежку», - 12. А Данила Ермаков, когда возникла необходимость, довольно уверенно заменил в воротах Александра Саутина. Он сыграл за основу в пять матчах, а еще 11 провел за «молодежку».

Оба футболисты молоды (Шепилову 20 лет, Ермакову 22) и перспективны. Поэтому заключение с ними новых соглашений выглядит вполне логично.