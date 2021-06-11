В центре Воронежа «пятерка» врезалась в «Фольксваген»: ранены водитель и 16-летняя девочка

"Пятерка" сильно не разбита, а вот люди в ней получили тяжелые травмы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 10 июня, в 15.30 у дома № 53 на улице Плехановской случилась авария, в которой пострадали юный водитель и школьница.

18-летний молодой человек, руливший «пятеркой», ехавший со стороны Донбасской в направлении Плехановской, повернул налево на красный свет. И врезался в «Фольксваген Туарег», которым управляла 32-летняя женщина.

Юноша и его пассажирка, 16-летняя девочка, получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Автоледи, рулившая иномаркой, по предварительным данным, за медицинской помощью не обращалась.

У "Фольксвагена" поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему молодой человек поехал на красный свет.

- Всего 10 июня в Воронежской области случилось 135 ДТП, из них 100 – в Воронеже, 26 – в районах и 9 – на федеральных трассах, - рассказали в региональном ГУ МВД. – В шести авариях получили травмы девять человек. 24 водителей задержали за пьяную езду.