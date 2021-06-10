Из-за ремонта моста под Воронежем разрослась десятикилометровая пробка

Так обстоит ситуация на момент публикации Фото: Яндекс.Карты

Первый же день работ по ремонту моста между селом Семилуки и воронежским микрорайоном Подклетное обернулся неприятной неожиданностью для многих местных жителей. Автолюбители жалуются, что половину проезжей части перекрыли без какого-либо предупреждения.

Напомним, на время первоочередных ремонтных работ закрыли правую полосу по направлению на село Семилуки из Воронежа. Пока на одной половине проезжей части будет идти капитальный ремонт, вторую оставили для автомобилистов. Завершить ремонт планируют в апреле 2022 года.

Но уже сейчас затор на данном участке растянулся от микрорайона Подклетное (от пересечения улиц Арбатская и Светлая) до самого дорожного кольца на улице Щеголевых. Машины выстроились в шеренгу длинной около 10 километров. Скорость движения - минимальна. И как долго продлится ремонт, пока не сообщается. В администрации Семилукского района просят учитывать возможность возникновения заторов и увеличение времени в пути.