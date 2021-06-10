В Воронеже подросток, утащивший кассу из торгового павильона, два года бегал от полиции

Полицейские задержали по подозрению в краже, совершенной в феврале 2019 года в торговом павильоне в Железнодорожном районе, 18-летнего воронежца.

Два года назад, по версии следствия, он подошел к киоску на улице Грузинской, сделал заказ. Продавщица пошла готовить еду. Подросток в это время потянулся в открытое окно за кассой, в которой лежали около двух тысяч рублей, схватил ее и убежал. Продавщица погналась за ним, но вор оказался резвее.

Сотрудники уголовного розыска узнали приметы вора у продавщицы и сняли отпечатки пальцев, оставленные преступником. Грабителем оказался подросток, ранее судимый за кражу. Но лишь 9 июня удалось узнать, где он находится, и задержать его.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Юного преступника арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.