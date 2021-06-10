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Общество10 июня 2021 13:38

В Воронеже злостный неплательщик штрафов ездил на иномарке с «липовыми» номерами

Мужчина задолжал за нарушения правил 150 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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На "Ауди" были "липовые" номера.

На "Ауди" были "липовые" номера.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 9 июня, инспекторы ДПС задержали на повороте в сторону поселка Ямное Рамонского района «Audi Q5». За рулем был 34-летний воронежец.

У водителя проверили документы. Оказалось, что на машине установлены «липовые» номера, а настоящие лежали в багажнике. За это по КоАП водителю грозит лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Настоящие номера обнаружили в багажнике.

Настоящие номера обнаружили в багажнике.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Однако оказалось, что мужчина, руливший «Ауди», многогрешен. Он не оплатил 275 штрафов за нарушение правил более 150 тысяч рублей. Теперь он-таки должен будет их заплатить.