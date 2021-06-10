В Воронеже за кражу тысячи рублей мужчина медленно убивал приятеля ножом, вилкой и раскаленным утюгом

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Суд вынес приговор 46-летнему воронежцу по двум статьям УК: за убийство с особой жестокостью и за самоуправство с применением насилия.

В ночь с 20 на 21 декабря 2019 года этот субъект пил на съемной квартире на улице Волгоградской со своим знакомым. Мужчина обнаружил, что у него пропала тысяча рублей. Подозревать больше было некого, кроме как приятеля: в квартире они были вдвоем.

В итоге заподозренный в воровстве собутыльник умер страшной смертью. Недавний «друг» не менее 31 раза ударил его твердым предметом по шее, груди и голове. И еще 22 раза пырнул его ножом, ранения были по всему телу. А еще были пытки. Не менее четырех раз садист кольнул знакомого вилкой в шею, в лицо, в руки и ноги. А потом еще и прижигал утюгом грудь и плечо.

Измученный человек в конце концов сказал, что он украл эту тысячу, лишь бы пришел конец пыткам. Тогда «инквизитор» отобрал у него деньги и ушел. Экспертиза показала, что мужчина вскоре после этого умер от ранения живота, сопровождающегося кровоизлиянием, осложнившегося обильной кровопотерей.

Убийство произошло на съемной квартире. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Делом занялись сотрудники Следственного комитета. Сначала на допросе задержанный 46-летний воронежец признал свою вину, однако потом от своих показаний отказался. Тем не менее доказательств и без того было немало.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.