Воронежский «Факел» подписал забивного полузащитника

26 августа ему исполнится 28 лет. Фото: с сайта ФК "Факел"

Воронежский «Факел» заключил контракт с Артемом Кулишевым, который в минувшем сезоне играл за «Оренбург» и «Чайку». В оренбургской команде он отыграл восемь матчей и забил два мяча, затем перешел в клуб из Песчанокопского - там полузащитник за 26 игр записал на свой счет пять голов.

Ранее 27-летний футболист выступал за «Ростов», «Витязь» (Подольск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Оренбург» и «Чайку» (Песчанокопское). 26 августа ему исполнится 28 лет.

Ранее руководители «Факела» договорились об аренде футболиста московского «Локомотива» 20-летнего Дэниса Файзуллина (рост 174 сантиметра, вес 62 килограмма). Он – универсал, может играть и на флангах полузащиты и в обороне.

Также подписали контракт с Кириллом Сусловым, который в минувшем сезоне защищал цвета «СКА-Хабаровска».