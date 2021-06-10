Более 200 работников молочной компании в Воронежской области вновь остались без зарплаты

Работникам ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» пришлось вновь коллективно обращаться в Государственную инспекцию труда в Воронежской области. Предприятие задолжало зарплату 209 сотрудникам.

- В результате принятых инспекцией труда мер долг по оплате труда за апрель 2021 года перед 209 сотрудниками был погашен в полном объеме. Сумма выплат составила 3,4 млн рублей. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в инспекции.

Это уже второй такой случай: ранее мы рассказывали, как все-таки выплатили 223 работникам этого предприятия деньги за март 2021 года - речь шла о 2,5 млн рублей.