СМИ: умер смотрящий за Воронежем вор в законе Плотник

Олег Плотников старался много не "светиться". Фото: другой источник.

Сразу несколько источников сообщили о смерти 56-летнего вора в законе Олега Плотникова по кличке Плотник, имевшего неофициальный «титул» смотрящего за Воронежем. В последние годы у него были большие проблемы со здоровьем.

Олег Плотников впервые попал за решетку в 1983 году за хулиганство. За колючей проволокой он не подчинялся режиму, за что срок у него увеличился. Потихоньку он стал зарабатывать авторитет в криминальных кругах. В 1991 году, по неофициальным данным, он стал вором в законе. Вскоре стал «смотрящим по Воронежу».

В 90-е годы криминальная группировка Плотника была втянута в междоусобную войну с бандой Александра Бражникова (Матроса). На Олега Плотникова было два покушения. Все затихло после задержания Матроса и его подопечных силовиками.

Плотник, кстати, провел в колонии не так много времени. В частности, в 2011 году он отбыл небольшой срок за хранение наркотиков. Но, в основном, ни на каком криминале всерьез не попадался.

Смерть вора в законе обострит распри в борьбе за лидерство в криминальном мире Воронежа. На звание «смотрящего», по некоторым данным, претендуют и кавказские авторитеты. Так что не исключено, что «тяжелого» криминала в ближайшее время станет больше.