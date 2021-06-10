В Воронежской области белгородец хотел откупиться за пьяное ДТП взяткой в 100 тысяч рублей

Суд приговорил белгородца к выплате штрафа в 200 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В суде вынесли приговор 41-летнему жителю Белгородской области. Его признали виновным по статье УК, карающей за покушение на дачу взятки в значительном размере.

В августе 2020 года этот мужчина, будучи пьяным, ехал на мотоцикле и недалеко от села Тростянка Острогожского района опрокинулся. Не желая отвечать за ДТП, в октябре того же года белгородец предложил начальнику отделения ГИБДД 100 тысяч рублей за то, чтобы он «забыл» направить административный протокол об аварии в суд.

Полицейский от взятки отказался. Тогда настойчивый посетитель положил деньги под рабочий стол. Начальник отделения сообщил о даче взятке куда следует. Мужчину задержали.

- В ходе следствия белгородец признал свою вину. Впрочем, и без того доказательств было достаточно для направления уголовного дела в суд, - сообщил руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих.

Суд оштрафовал белгородца на 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.